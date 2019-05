NRK: Politiet etterforsker trusler mot ordfører etter bompengestrid

En gråtkvalt Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) tok i kommunestyret mandag et oppgjør med hærverk og hets hun og familien hennes har blitt utsatt for i forbindelse med bompengesaken.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte Klepp-ordføreren gråtkvalt fra talerstolen, ifølge NRK.

Ordføreren har gitt uttrykk for at hun i en periode fryktet for sitt eget liv på grunn av hetsen. Til VG sier Nese at familien i rundt én måned ikke sov hjemme på grunn av hetsen mot henne.

NRK skriver at politiet nå etterforsker en person som skal ha truet ordføreren på Facebook. Ordføreren har hatt kontakt med politiet over tid.

– Målet med dialogen har vært å skape trygghet, og gi ordføraren råd og rettledning når det gjelder truslene hun har fått, seier politikontakt i Klepp kommune, Asgeir Jakobsen til kanalen.

Andreas Lahammer, som var initiativtaker bak en bompengedemonstrasjon på Klepp mandag, tar overfor NRK avstand fra hendelsene.

– Jeg er imot personlig hets av ordføreren. Jeg synes det er helt barnslig gjort av de demonstrantene som hetset ordføreren, sier han.

