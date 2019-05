(Medier24.no): Politiet kan bli straffet for en Twitter-melding etter å ha avslørt gatenavn, alder og kjønn på en pasient, skriver NRK (via Medier24)

I februar reagerte flere på Twitter-meldingen fra Vest politidistrikt, som politiet selv slettet etter et døgn. De skrev flere detaljerte opplysninger om en psykisk syk manns hjemmeadresse – som gjorde det lettere å identifisere vedkommende. Det fikk blant annet advokat Jon Wessel-Aas til å mene at det var et soleklart brudd på taushetsplikten.

Nå er forholdet anmeldt til Spesialenheten for politisaker.

– Vi vurderer om det kan være et straffbart forhold og om vi skal starte etterforskning, forteller leder Ellen Eikeseth Mjøs i etterforskningsavdelingen i Vest-Norge til NRK.

Vest politidistrikt opplyser at Twitter-meldingen var ment å informere og roe de som var vitne til ambulansene og politiet på stedet, men at de ikke er overrasket over at saken er meldt videre.

Enhetsleder Morten Ørn sier at de har gått opp saken internt og tatt grep.