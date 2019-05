– Timene etter showet i går har vært intense, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle føle meg overvåket på den måten jeg er blitt, skriver Berntsen, som forteller at hun måtte ut med hele livshistorien sin i sikkerhetskontrollen.

Deltok i Madonnas show

Som et stunt på tampen av Madonnas opptreden i Eurovisjons-finalen, viste to av hennes dansere frem det israelske og det palestinske flagget. Det palestinske flagget var på ryggen til den norske danseren Mona Berntsen.

I dag forteller hun selv på Instagram at hun har vært gjennom et langt avhørt på vei ut av landet, og hun kobler selv avhøret til det hun gjorde på scenen.

– Måtte fortelle alt

Hun forteller at passet ble nøye gransket, og at hun ble avhørt av sjefen for sikkerhetskontrollen i mer enn én og en halv time.

– Jeg måtte fortelle hele livshistorien min, mine grunner for å ha reist til arabiske land gjennom livet, mine religiøse forbindelser, mine familieforhold, måtte vise frem en detaljert timeplan for oppholdet og forklare nøyaktig hva jeg gjorde og hvor jeg var forrige gang jeg var i Jerusalem for tre år siden. ALT! På vei UT av landet. Alt antagelig fordi jeg bar et flagg som en del av en forestilling og en markering om en pågående konflikt for å fremme fred, unity og frihet statment, skriver hun.

Deretter legger hun til at hun ikke kan forestille seg den overvåkingen og undertrykkelsen det palestinske folket daglig står overfor.

Ikke avklart med EBU

Opptrinnet var ikke avklart med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som ikke var begeistret for Madonnas stunt. Til VG kunne arrangøren European Broadcasting Union (EBU) forklare at dette ikke var avklart på forhånd og heller ikke en del av øvelsene i forkant av showet.

– Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og det har Madonna blitt gjort oppmerksom på, skriver Den europeiske kringkastingsunionen i en e-post til VG.

Tidligere i uken kommenterte Madonna, ifølge NTB, sin kommende opptreden slik:

– Jeg vil aldri slutte å spille musikk for å tilpasse meg noen politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke slutte å snakke om brudd på menneskerettighetene, uansett hvor i verden de skjer.