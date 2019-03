Norske virksomheter: Økt mistenkelig aktivitet rettet mot oss under stor NATO-øvelse

De som ble spurt i NSRs undersøkelse fikk oppgitt følgende definisjon av hybride trusler:

«Hybride angrep kan for eksempel være cyberspionasje, påvirkningsoperasjoner, sabotasje og terrorisme. Det som gjør slike angrep ’hybride’ er at det brukes flere ulike virkemidler samtidig, og at det er vanskelig å se dem i sammenheng. Aktørene bak har et større mål om for eksempel påvirkning av politiske avgjørelser, utnyttelse av sårbarheter i samfunn eller bedrifter og et mål om å innhente og utnytte informasjon, manipulere og skape uro og mistillit.»