30 trær over veiene på Østlandet – mange fjelloverganger stengt

Allerede lørdag varslet Meteorologisk institutt om fare for kraftig vind over Østlandet og Telemark. I løpet av natten fikk Øst politidistrikt varsel om trær som hadde falt over veien en rekke steder. Kraftig regn og vind var årsaken.

– Det er nærmere 30 steder hvor vi har fått varsel. Varslene er stort sendt videre til lokale veimyndigheter som må rydde opp, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Ingen hovedveier er blitt sperret som følge av trefall, bare mindre trafikkerte kommunale veier og noen fylkesveier.

– Et sted, på E18 ved Svartskog, ble det varslet om et tre som sto i fare for å falle over veien, men det ble løst før veien ble blokkert, sier operasjonslederen.

Ingen ulykker skal ha skjedd som følge av de nedblåste trærne.

T-baneforsinkelser

I Oslo melder Ruter om forsinkelser på T-banens linje 1 og 2 etter at trær har falt i sporet. Mannskap var i gang med å rydde linjen før klokken 07 søndag morgen.

Noen utfordringer på en søndagsmorgen etter sterk vind i natt. Det er trær i sporet på linje 1 og linje 2. Vi har folk som er på saken, men noen små forsinkelser må påregnes. — Sporveien T-banen (@Tbanen) February 16, 2020

Mange stengte veier

Mens det blåste kraftig på Østlandet, var de fleste fjellovergangene i Sør-Norge søndag morgen stengt som følge av forholdene. Flere av veiene var delvis åpne lørdag kveld, men endrede forhold hadde ført til stengning i løpet av natten.

Riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin – Årdal og riksvei 13 over Vikafjellet er alle helt stengt. Fylkesvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpen, men bare for kolonnekjøring.

I Midt-Norge melder Statens vegvesen om at fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken i Tydal er stengt på grunn av uvær. E6 over Dovrefjell ble stengt sent lørdag kveld og omkjøring ble skiltet til riksvei 3 gjennom Østerdalen, men klokken 6.30 ble veien over fjellet åpnet igjen.

Status Fjelloverganger i Sør-Norge:

Rv7 Hardangervidda: Stengt

Fv53 Tyin- Årdal: Stengt. Forventes åpnet klokken 9.

Rv13 Vikafjellet: Stengt. Åpnes ikke i dag.

Fv52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 16, 2020

Jordras

Sent lørdag kveld gikk det også et tre meter høyt jordras over fylkesvei 5406 ved Kallestadsundet i Stamnes i Vaksdal. Ingen personer eller biler skal ha blitt tatt av raset, men veien er fremdeles sperret søndag morgen, opplyser Vest politidistrikt til NTB.

Politiet varslet om raset klokken 23.50 etter selv å ha blitt varslet en snau halv time tidligere. Raset, som var 15–20 meter bredt og tre meter høyt, gikk over fylkesveien og ned mot Kallestadsundet. Politiet i Vest politidistrikt meldte at det er ikke er noen hus i umiddelbar nærhet til raset.

– Raset vil ikke bli ryddet i natt, tidligst i dagslys søndag. Beboere i området Træet er per nå isolert, varslet politiet natt til søndag

50 veggplater blåst av blokk

Sent lørdag kveld blåste 40–50 veggplater på sjøen i Jåttåvågen i Stavanger.

– Klokken 23 kom det melding om plater som har blåst av en blokk på Jåttå. Rundt 40–50 veggplater har blåst på sjøen. De er rundt 2 meter x 0,5 meter og er mørkegrå. Ingen har kommet til skade og brannvesenet følger opp utover natten. HRS er varslet i og med at platene blåste til sjøs, melder politiet til Stavanger Aftenblad.