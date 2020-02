(Stavanger Aftenblad): Dagen derpå gir han sitt eget Facebook-innlegg en svak toer – og ingen Michelin-stjerne.

– Jeg har ikke et mål om å snakke ned verken fiskere, bønder eller kokker. Et sterkt kokkemiljø er viktig for den norske matkjeden. Men vi må ikke tro at vi er et samfunn der folk flest går på Michelin-restauranter. Dét var min pekefinger, sier Pollestad til Aftenbladet.