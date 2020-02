To personer omkommet på Svalbard

To personer ble meldt savnet i 15-tiden. De var del av et følge som besto av to guider og fem utenlandske turister, som var på tur med det russiske turistselskapet Arctic Travel Company Grumant. Selskapet tilbyr dagsturer og lengre turer til fots, i båt eller med snøskuter.

– Vi kjenner ikke omstendighetene ennå. Sysselmannen har rykket ut med mannskaper med helikopter og en lavinehund, sa Terje Carlsen, kommunikasjonsrådgiver ved Sysselmannen, til Aftenposten klokken 15.22.

Det var dårlig vær i området, og helikopteret kunne ikke lande. Det var personell fra Sysselmannen og helsepersonell som tok seg frem til skadestedet. Ifølge yr.no var det liten kuling i området.

Longyearbyen lokalstyre har opprettet EPS-senter og varslet psykososialt kriseteam. Pårørende vil bli varslet via KRIPOS på vanlig måte.

Manager ved turistkontoret i Barentsburg, Jaroslava Skorikova, sa til Dagbladet at to grupper var ute på isbreen torsdag med guide.

Fridtjovbreen er en dalbre. Den er kjent for plutselige brefremstøt. Mellom fremstøtene smelter breen langsomt tilbake, ifølge Store Norske Leksikon.

Saken oppdateres.