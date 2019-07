Onsdag kom Oslo tingrett frem til at mulla Krekar varetektsfengsles i fire uker. Krekar anker tingrettens kjennelse. Da Krekar ankom fengslingsmøtet like før klokken 13 onsdag, smilte og vinket han til pressen.

– Hei, hei, her er mulla Krekar igjen, sa Krekar før fengslingsmøtet.

Før fengslingsmøtet startet, holdt Krekar en spontan pressekonferanse for de oppmøtte journalistene og tok seg god tid.

– Det er en falsk sak, sa Krekar om dommen i Italia før fengslingsmøtet.

Tingrettens kjennelse er i tråd med påstanden PST la ned under fengslingsmøtet onsdag.

Torgeir Strandberg

Fakta: Hvem er mulla Krekar? 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad. Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991. Ledet frem til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler. 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder Rawti Shax, som de omtaler som et terrornettverk, og krever ham utlevert. Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i Nord-Italia i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger. Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise. 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig. Kilde: NTB

Anklager PST for å la seg bruke av Frp

Under den spontane pressekonferansen byttet Krekar mellom å svare på norsk og på kurdisk.

– Jeg er ikke redd for å bli sendt til Italia eller Guantánamo, sa han.

Han ga uttrykk for at han ikke vil reise til Italia for å forklare seg. 63-åringen mener han da risikerer å bli sendt videre til USA, Irak eller Jordan.

– Frp eller PST. De prøver å sende meg ut av landet, sa Krekar.

Krekar var ikke den eneste som hamret løs mot Frp, PST og Justisdepartementet.

– Mulla Krekar ser på seg selv som en politisk fange. Han ser på det som skjer, som et politisk spill. Han mener PST blir brukt i dette spillet, sa mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, etter fengslingsmøtet.

– At PST lar seg bruke til å oppfylle Frps valgkampløfter er en skandale og en skam for norsk offentlighet. Å henvise til at han hadde mulighet til å dra til Italia, faller på sin egen urimelighet, sa Meling under fengslingsmøtet.

Torgeir Strandberg

PST: Kan ikke forholde oss til kommentarene

Påtalemyndigheten ba om at mulla Krekar varetektsfengsles i fire uker. PST mener faren for at Krekar unndrar seg myndighetene er så stor, at han må varetektsfengsles.

– Jeg registerer advokat Melings kommentarer. Det er noe vi ikke kan forholde oss til. Vi legger til grunn at dette er en sak som behandles av italiensk påtalemyndighet og domstol, på samme måte håndteres denne saken av norsk påtalemyndighet og domstoler her, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard, som er påtaleansvarlig for PST, til Aftenposten.

– Mener PST at mulla Krekar har ressurser og kontakter som gjør det mulig for ham å holdes skjult i Norge?

– Vi mener det foreligger konkrete og objektive holdepunkter for at en slik fare er til stede, svarer Nygaard.

Torgeir Strandberg

Vil kreve Krekar utlevert

Italienske myndigheter vil «i løpet av de kommende dagene» be om at mulla Krekar utleveres, opplyser Italias justisdepartement i en e-post til NRK.

Begjæringen vil bli sendt over så raskt all dokumentasjon som vedlegges er oversatt, kommer det frem av e-posten. Dette vil skje innen fristen som er satt av den europeiske utleveringskonvensjonen - altså innen 40 dager etter pågripelsen.

Mandag denne uken ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging av en domstol i Bolzano i Nord-Italia. Dommen vil bli anket og er dermed ikke rettskraftig.

Senere samme dag ble Krekar pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Torgeir Strandberg

– Islam kommer til Norge enten man liker det eller ikke

Krekar er utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet. Før fengslingsmøtet sa Krekar at han mener også det er basert på falske anklager.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen er redd for meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

I Oslo tingrett gjentok Krekar budskapet han ropte ut da han mandag ble pågrepet av PST og Oslo politidistrikt.

– Islam er ikke som andre religioner. Vi har også et politisk program. Sharia-loven var vår grunnlov. Jeg tror islam kommer til Norge enten man liker det eller ikke, sa 63-åringen.

Solberg: Krekar pågrepet for å utleveres til Italia

Statsminister Erna Solberg sier til VG at formålet med pågripelsen av Krekar, er å sende ham ut av landet.

– Italienske myndigheter har begjært Krekar pågrepet med henblikk på utlevering til Italia, sier Solberg til VG.

Ryan Kelly / NTB scanpix

Hun sier videre at Krekar kan begjæres utlevert til Italia uten at den italienske dommen er rettskraftig.

Utover dette vil hun ikke uttale seg om hun selv mener at han bør utleveres.

– Det er de norske domstolene som vil ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stede. Deretter skal det være vanlig saksbehandling av utleveringsbegjæringen i Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere disse spørsmålene, sier hun til VG.

Krekar har tidligere blitt dømt for blant annet drapstrusler mot Solberg. Bakgrunnen for truslene var at det var Solberg, som den gang var kommunalminister, som instruerte UNE og UDI om å utvise Krekar av hensyn til rikets sikkerhet.

Amundsen: – Beklager

Å få sendt mulla Krekar ut av landet har lenge vært en kampsak for norske politikere. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) uttrykker misnøye med at Krekar fortsatt er i Norge.

– Jeg beklager dypt at vi ikke har fått sendt ut Krekar tidligere, sa han til TV 2 i går.

– Jeg er glad dersom man får sendt ham ut. Frp har vært for det i 15 år, og dersom det blir en realitet, ser jeg ingen grunn til ikke å være glad for det, sa Amundsen.