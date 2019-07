Fire biler er involvert i en kjedekollisjon på E18 ved Tønsberg. Politiet meldte om ulykken rundt klokken 16.15 fredag ettermiddag. Ulykken skjedde inne i Gullitunnelen.

– Politiet er på stedet nå og det er redusert hastighet forbi ulykkesstedet, opplyser operasjonsleder Anne Meier.

Klokken 17.05 melder politiet at veien er åpnet for ferdsel, men at det vil være noe kø i området fremover.

Ingen av de involverte ble skadet, skriver politiet på Twitter, og informerer at de er ferdig på stedet.

Ulykken skjedde i sørgående felt.

