– Jeg kan nå meddele at Philip Manshaus ønsker å forklare seg for politiet. Vi har varslet politiet om dette, og nærmere tidspunkt for avhøret vil bli avklart med dem, skriver Unni Fries i en tekstmelding til Aftenposten.

Manshaus har så langt ikke villet forklare seg for politiet. Fries vil ikke si noe mer om beslutningen nå.

Når avhøret skal skje, er fremdeles uklart, men det skjer ikke i kveld, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet er kjent med at siktede ønsker å forklare seg. Det blir ikke avhør i kveld, men en av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

Siktet for terror

Manshaus ønsker forsvarer til stede i avhør, og de er villige til å strekke seg langt for å kunne møte i avhør, opplyser Fries til NTB, som omtalte saken først.

21-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon. Han har også fått brev- og besøksforbud.

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikke straffskyld.