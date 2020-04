Forbrukerrådet: – Taxikundene fortjener et bedre tilbud. Reformen må ikke utsettes.

Fra 1. juli kan selskaper som Uber begynne å kjøre taxikunder i Norge, men Aftenposten kunne nylig fortelle at flere aktører ber om utsettelse av lovendringen på grunn av korona.

Fakta: Slik blir liberaliseringen Endringer i yrkestransportloven fjerner lokalpolitikeres mulighet til selv å regulere antall drosjeløyver. I Oslo og andre større kommuner vil det i stedet bli fritt frem. Alle sjåfører som oppfyller krav til vandel med mer, vil få løyve. Med de nye reglene blir også tilknytningsplikten, altså at man må kjøre for en bestemt sentral, opphevet. I stedet vil sjåfører fritt kunne organisere seg på andre måter – eller være enkeltstående aktører. Flertallet i Stortinget sa ja til endringene i fjor og åpner derfor blant annet opp for nye aktører som Uber, som er app- og nettbaserte, med mange deltidssjåfører og uten et fast prissystem. Vedtaket åpner også opp for at sjåfører kan være helt enkeltstående, sette prisene selv og basere seg på å plukke opp passasjerer på holdeplasser eller gaten. Etter planen skal loven tre i kraft 1. juli 2020, men nå vurderes det en utsettelse.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, sier korona er et dårlig argument for å utsette reformen.

– Vi konstaterer at det er krefter som vil utsette det som er vedtatt. Vi forstår ikke hvorfor det skal skje. Taximarkedet fungerer for dårlig i dag. Vi har gjort undersøkelser som viser at tre av fire passasjerer i Oslo har hatt lite hyggelige opplevelser i taxien, seks av ti på landsbasis. Det gjelder alt fra uforsvarlig kjøring og bruk av omveier til trusler og tilnærmelser, sier Blyverket.

Hun mener at taxikunder fortjener et bedre tilbud.

Annika Byrde, NTB scanpix

– Tilbud og etterspørsel står heller ikke i forhold til hverandre. Det er få drosjer tilgjengelig på tidspunkt kunder trenger taxi og omvendt. Taxikunder fortjener et bedre tilbud. Derfor må ikke reformen utsettes. Vi har vanskelig for å se saklige grunner for utsettelse. Det må i så fall skje ved at fylkeskommuner enkeltvis kan søke om kort utsettelse av særskilte grunner.

– Feil å bruke korona som argument

Forbrukerdirektøren legger til at lovendringen åpner for mer fleksible taxitjenester.

– Ulike aktører, som for eksempel Uber og en etablert aktør som Norgestaxi, står klare til å tilby nye og mer fleksible tjenester. De må få en forutsigbarhet med tanke på den investeringen de har gjort. Den nye loven er vedtatt for å gi oss kunder et bedre tilbud, ikke for å ivareta utdaterte konkurranseforhold, sier Blyverket.

– Taxibransjen har mistet over 80 prosent omsetning på grunn av koronakrisen. Er det ikke rimelig å vente?

– Det er vanskelig å spå hvordan situasjonen blir 1. juli. Hvis det er lite å gjøre, så må også de nye aktørene tilpasse seg markedet. Hovedproblemet, slik vi ser det, er at enkelte aktører er imot disse endringene uansett tidspunkt. Da er det feil å bruke korona som argument.

Får støtte fra Konkurransetilsynet

Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet, ser heller ingen god grunn til å utsette lovendringen.

– Vi har lenge etterlyst større fleksibilitet i markedet. På enkelte tider av døgnet er det mange sjåfører uten turer. Det viser at markedet ikke fungerer. Koronakrisen er ikke nok for å utsette endringene som ble varslet for lenge siden. En utsettelse vil gå ut over kundene, sier Sørgard.

Terje Pedersen, NTB scanpix

En digital løsning istedenfor dagens taksameter er den eneste grunnen tilsynet kan godta for en utsettelse.

– Det jobbes nå med løsninger for å erstatte dagens taksameter med for eksempel en app. Vi kan godta en kort utsettelse hvis en digital løsning blir lansert samtidig med lovendringen, sier Sørgard.

Abelia: Forsøk på omkamp

Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter), er også kritisk til utsettelse. Uber og Norgestaxi er medlemmer i Abelia.

Jon Skille Amundsen

– En omkamp og utsettelse vil kunne være skadelig for både forbrukere og bedrifter. Selskaper som Norgestaxi har gjort investeringer i biler og annet materiell som kan bli verdiløse om lovendringen blir utsatt nok en gang, sier Søreide.

Også han mener dette virker som en trenering.

– Dette vitner om et forsøk på omkamp. Det kan virke som en trenering fra aktører som håper på utsettelse i det uendelige eller reversering, sier Abelia-sjefen.

Høyre-politiker Peter Christian Frølich ledet et utvalg i Høyre som foreslo de nye taxireglene. Han tror at også taxisjåfører vil tjene på endringene.

– Med denne endringen forsvinner plikten til å være tilknyttet en taxisentral. I dag må taxieierne betale flere tusen kroner i måneden til sin sentral. Med de nye reglene vil også sjåfører tjene mer. Jeg er ikke overrasket over at motstandere av reformen vil benytte enhver anledning til å få den utsatt. En mulig utsettelse må være kortest mulig, sier Frølich.

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg om de vil foreslå en utsettelse. Saken vurderes nå av Samferdselsdepartementet. Ifølge E24 åpner samtlige partier i transportkomiteen på Stortinget for å utsette endringen.

Taxiforbundet frykter konkurser

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, sier bransjen er i en svært vanskelig situasjon. Derfor må loven utsettes, mener han.

– Det er helt tydelig at Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet ikke vet hvordan det er der ute. De vil sette mange jobber i fare. Vi ser allerede nå at mange taxieiere har sluttet. Vi frykter flere vil gå konkurs fordi over 80 prosent av omsetningen er borte, sier Trevland.

Han kjenner til undersøkelsen Forbrukerrådet viser til, men mener de ikke er representative.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– Våre egne undersøkelser viser at 90 prosent av kundene er fornøyd. Det er flest klager fra passasjerer i storbyene. Der er det allerede flere taxisentraler og konkurranse, sier Trevland.

– Hva med klager som gjelder omveier?

– Med dagens teknologi kan man bestille taxi via app og forhåndsbetale for turen. Dette tilbudet finnes allerede. Benytter man seg av det, er det ikke mulig å bli lurt.