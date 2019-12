Kvinnen er dømt for å ha drept mannen sin med sovepiller og heroin. Politiet trodde først at mannen hadde satt sprøyten selv, og saken ble henlagt etter to måneder.

Det var først da kvinnen ved to anledninger, en gang i 2017 og en gang i 2018, innrømte å ha tatt livet av mannen, at politiet rettet etterforskningen mot henne.

Drakk irish coffee

Hun ringte selv etter ambulanse morgenen 23. mai 2015. Ambulansepersonell erklærte mannen død på stedet.

Ifølge kvinnen hadde de det hyggelig kvelden før og drakk irish coffee. Hun har senere forklart at hun blandet sovepiller i kaffen og satte en sprøyte med heroin for å ta livet av mannen etter at han sovnet.

Anker dommen

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld og mener hun handlet i nødverge.

Kvinnen har forklart i avhør at mannen var kontrollerende og manipulerende, og at hun var i konstant alarmberedskap

– Vi mener dommen er feil og anker på stedet, sier kvinnens forsvarer John Arild Aasen i en kort kommentar til NRK.

Kvinnen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til både avdødes mor og sønn.