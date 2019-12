Det opplyser politiet.

– Hun har vært kritisk syk og under høyintensiv behandling siden mandag. Politiet vil begjære obduksjon. Pårørende er informert, opplyser politiadvokat Gøril Lund.

Jenta og hennes halvannet år gamle søster har vært under behandling på Rikshospitalet med kritiske og livstruende skader etter drukningshendelsen ved Tromsøya mandag.

Moren i 20-årene og den eldste datteren på syv år ble erklært døde på sykehus mandag kveld etter å ha blitt funnet livløse samme med de to yngste søstrene i sjøen åtte-ti meter fra land.

Den avdøde moren etterforskes for drap og drapsforsøk på sine tre døtre.

Den yngste av døtrene ligger fortsatt hardt skadet på Rikshospitalet.

– Her har vi ingen ny oppdatering. Enn så lenge forholder vi oss til den siste informasjonen vi har fått fra Rikshospotalet, og det er at hun er kritisk syk og er under høyintensiv behandling, sier Lund.

Politiet fortsetter med avhørene utover dagen i kjølvannet av hendelsen mandag.

– Vi gjennomgår beslag og elektroniske spor. I tillegg har vi fått inn en del tips, vi vil derfor fortløpende vurdere om vi skal iverksette nye etterforskningsskritt, sier politiadvokaten til Aftenposten.