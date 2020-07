Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

Fra 15. juli åpnes det for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et kjæresteforhold i Norge.

NTB

Nå nettopp

Det gis imidlertid ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Regjeringen forsøker hele tiden å finne riktig balanse mellom smittevern og åpning. Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer. Når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder for familiemedlemmer og kjærester.