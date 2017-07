Full stans i togtrafikken i Oslo

Mandag morgen er det full stans i togtrafikken mellom Bryn og Oslo S. Det skyldes at Bane Nor har problemet med signalanlegget.

– Passasjerer på denne strekningen blir henvist til T-banen, hvor de kan bruke togbilletten, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Lundeby opplyser at den første meldingen om problemet ble mottatt klokken 06.27 mandag.

Flere linjer berørt

Bane Nor opplyser at problemene har ført til full stans også på strekningene Oslo S–Lillestrøm og Oslo S–Grefsen.

– Det skyldes en sporveksler som vi ikke har helt kommunikasjon med. Vi har montører ute for å få sett på saken. De jobber på spreng for å få i gang trafikken så fort som mulig, sier Hilde Marie Braaten, medievakt i Bane Nor.

Braaten vet ikke når problemene kan forventes å være løst.

Henvises til T-bane

NSB melder at reisende må regne med forsinkelser.

Passasjerer som skal reise med linje L1, L12, L13, L14, R10 og R11 henvises til T-bane linje 1, 2 og 4 mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Bryn (Brynseng). Reisende med linje L3 og R30 henvises til T-bane linje 4 og 5 mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Grefsen (Storo).

Øvrige regiontog erstattes med buss, opplyser NSB.

Togtilbudet i Oslo er allerede redusert som følge av oppgraderingsarbeid ved Oslo S, noe som førte til forsinkelser tidligere i sommer.