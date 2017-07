Stans i togtrafikken i Oslo fører til forsinkelser

Mandag morgen var det full stans i togtrafikken mellom Bryn og Oslo S. Det skyldtes at Bane Nor hadde problemet med signalanlegget.

– Passasjerer på denne strekningen blir henvist til T-banen, hvor de kan bruke togbilletten, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Lundeby opplyser at den første meldingen om problemet ble mottatt klokken 06.27 mandag.

Klokken åtte melder Bane Nor at kortslutningen i sporvekselen er fikset.

– Trafikken går med forsinkelser mellom Oslo S og Bryn, Lillestrøm og Grefsen, skriver Bane Nor på Twitter.

Flere linjer berørt

Bane Nor opplyser at problemene førte til full stans også på strekningene Oslo S–Lillestrøm og Oslo S–Grefsen.

– Det skyldes en sporveksler som vi ikke har helt kommunikasjon med. Vi har montører ute for å få sett på saken. De jobber på spreng for å få i gang trafikken så fort som mulig, sier Hilde Marie Braaten, medievakt i Bane Nor.

Henvist til T-bane

NSB melder at reisende må regne med forsinkelser.

Passasjerer som skal reise med linje L1, L12, L13, L14, R10 og R11 ble henvist til T-bane linje 1, 2 og 4 mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Bryn (Brynseng). Reisende med linje L3 og R30 ble henvist til T-bane linje 4 og 5 mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Grefsen (Storo).

Øvrige regiontog erstattes med buss, opplyser NSB.

Togtilbudet i Oslo er allerede redusert som følge av oppgraderingsarbeid ved Oslo S, noe som førte til forsinkelser tidligere i sommer.