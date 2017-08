Tiltale: Tobarnsfar delte nakenbilder av døtrene og forgrep seg på dem

I Bergen tingrett mandag startet rettssaken mot en mann (44) som er tiltalt i den såkalte Dark Room-saken. Han ble tatt i en av Bergens omegnskommuner.

Mannen er blant annet tiltalt for å ha voldtatt sin mindreårige datter mens hun sov. I tillegg mener påtalemakten at han har delt nakenbilder av begge døtrene og utført seksuelle handlinger også med den eldste av dem.

Overgrepene skal ha skjedd ved flere anledninger fra 2013 og frem til høsten 2015.

Til retten mandag kom tiltalte iført håndjern. Han erkjente delvis straffskyld for alle punktene som handler om seksuell omgang med eller seksuell handling med døtrene.

Tiltalte erkjente videre fullstendig straffskyld for flere titalls enkeltforhold som handler om deling av bilder og videoer som viser overgrep mot barn, både egne og ukjente barn, samt for til dels grovt seksualisert chatting om mindreårige. Det har han hovedsakelig gjort via Skype.

I innrømmelsen inngår også at han delte nakenbilder av sine to døtre.

– Omfattende og grovt

– Det er snakk om omfattende og grovt overgrepsmateriale som er delt via internett, sa statsadvokat Benedikte Høgseth da tiltalen ble kjent i vår.

44-åringen ble avslørt gjennom etterforskningen av en annen mann, i Sør-Trøndelag. 44-åringen ble knyttet til ham gjennom Skype-kontakt.

Derfra var det kort vei til ransaking av 44-åringens bolig, der politiet beslagla datautstyr, mobiler og minnepenner.

– En del av filmene og videoene viser grove overgrep mot barn, også penetrering, sa aktor Benedikte Høgseth i sitt innledningsforedrag.

44-åringens ønske om å ha rettssaken for lukkede dører, av hensyn til privatlivets fred, ble mandag ikke tatt til følge av dommeren.

Odd Mehus (arkiv)

Den overgrepstiltalte mannen har sittet halvannet år i varetekt, etter at han ble pågrepet i februar i fjor.

Da han ble fengslet videre i slutten av juni, het det i en kjennelse fra Bergen tingrett at tre av hans kontakter «ennå ikke er identifisert».

Og videre: «Siktede har erkjent å ha delt overgrepsbilder av sine egne døtre med de tre kontaktene, samtidig som retten legger til grunn at det vesentligste av siktedes egenproduserte overgrepsbilder ikke er funnet, ettersom det var installert automatiserte sletteprogramvare på siktedes datamaskin».

Mannen har i en treårsperiode, ifølge tiltalen, produsert bilder og video som fremstiller seksuelle overgrep.

Han skal også ha skrevet om overgrepene i chatterom og delt bilder og video med andre som har «seksuell interesse for materiale».

Spor tilbake til 2006

Ifølge tiltalen skal mannen så tidlig som i 2006 ha besøkt nettsider som viser overgrep mot barn og seksualiserer barn.

Dette skal ha skjedd gjennom søk på internett og på chat med andre der seksuelle overgrep ble diskutert.

Mannen i 40-årene skal i en attenmånedersperiode ha forsøkt å «groome» to 12 og 13 år gamle jenter via internett.

Han er tiltalt for å ha chattet med jentene om sex, forsøkt å få dem til å treffes for å ha seksuell omgang og be dem vise seg frem på webkamera.

Mannen er også tiltalt for å ha betalt for seksuelle tjenester gjennom eskortefirmaer, stjålet en brukt truse og ha røkt cannabis.

Mannens forsvarer, advokat Steinar M. Andersen, sier til BT at tiltalte har erkjent store deler av faktum, men ikke nødvendigvis straffskyld.