Nordmenn mener eldre har fått det godt nok

– Vi har tatt ut vår del av kaken, og har det bra. Veldig bra, smiler pensjonistparet Eva (76) og Odd Lund (79) over lunsj og et glass vin og øl i solskinnet på Aker Brygge.

Ekteparet Lund fra Kolbotn illustrerer utviklingen i levekår for eldre i Norge de siste 20 årene.

De bor i en romslig leilighet, spiller golf et par ganger i uken, og er glade i å reise.

– Vi har vært på cruise i Østen, i Florida og reiser til Syden et par ganger i året. Vi korter ned vinteren i begge ender, forteller de.

Eldre på femteplass

Økningen i levestandard gjør eldre til den store «sympatitaperen». På 1990-tallet prioritere nordmenn bedre levekår for eldre høyest. Nå mener vi at eldre har det godt nok, og at enslige forsørgere sliter mest med økonomien. Det går frem av en holdningsundersøkelse foretatt av senterleder Kåre Hagen og Ivar Lødemel ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Det er ikke bare de eldre som har fått det bedre – hele Norge er rikere, men bare en kommune kalles Blærum.

Resultatene legges frem under Arendalsuka onsdag. Et representativt utvalg ble stilt dette spørsmålet:

Generelt er det gode levekår i Norge, men det er også noen grupper som sliter med økonomiske problemer. Hvilke(n) av disse gruppene tror du er mest utsatt for økonomiske problemer i dagens Norge?

Svarene lød slik:

Enslige forsørgere, 28 %

Arbeidsledige, 21 %

Innvandrere og flyktninger, 16 %

Funksjonshemmede, 11 %

Eldre, 10 %

Barnefamilier, 7 %

Fakta: Om holdningsundersøkelsen Gjennomført av Kantar TNS for Høgskolen i Oslo og Akershus. Internettundersøkelse i perioden 6.-20. juni. Rundt 7000 respondenter.

– Velhavende gruppe

Kåre Hagen forklarer «sympatitapet» med at det store flertallet av pensjonister har fått det merkbart bedre.

– De lommene av dårlige levekår som finnes er ikke karakteristisk for eldre som helhet. Store grupper har kommet ut med bedre pensjoner, og fremstår for resten av befolkningen som en relativt velhavende gruppe.

– I løpet av denne perioden på 23 år er også en tredjedel av velgermassen byttet ut. Inn har kommet en generasjon som har sett sine egne besteforeldre i aksjon; med mye tid, trygg økonomi, gode boliger og fine biler, sier Hagen.

Uttrykk for solidaritet

– Betyr dette at nordmenn mener eldre har fått det godt nok?

– Ja, jeg tolker det sånn. De har det bra. Det er andre grupper som bør få oppmerksomhet og sympati, sier han.

Ekteparet Lund er enig i at pensjonister har fått det bra. De mener unge i etableringsfasen har det vanskeligst nå.

– Mange unge har ikke sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er klart at noen synes vi har det litt for godt. Men vi har jobbet hele livet, forteller paret, som er glad for å kunne hjelpe litt til økonomisk til datter og barnebarn.

I dag bestemte de seg for å se på Tjuvholmen og Aker Brygge, og spise lunsj samtidig.

– Deilig, sier de smilende på vei til restauranten.

Dan P. Neegaard

I en tilsvarende undersøkelse fra 1993 hadde eldre og pensjonister mest sympati i befolkningen. Det var etter det såkalte eldreopprøret som toppet seg da Per Hovda sto frem på Dagsrevyen og med harmdirrende stemme og skjelte ut politikerne for svik mot de eldre.

– Gud! Tilgje dei ikkje, for dei veit kva dei gjer, tordnet Hovda.

Det utløste rystelser i et politiske landskapet, en flom av sympati for sliterne som hadde bygget opp velferdsstaten, og endte med at Stortinget bevilget en ekstra såkalt «eldremilliard».

Mye har skjedd siden 1990, og pensjonistene har blant annet fått nyte godt av en rekke skattelettelser som økning i minstefradraget, redusert avkortning i pensjonen for gifte og samboende pensjonister. Enslige minstepensjonister, som ofte ble trukket frem i debatten, også fått spesielle tillegg.

Realitetsorientering

I dag ville nordmenn bevilget en ekstra milliard til andre grupper, går det frem av svarene på spørsmålet:

For noen år siden delte Stortinget ut en «eldremilliard» for å bedre forholdene i eldreomsorgen. Hvis det skal deles ut en tilsvarende milliard nå, hvilke(n) gruppe mener du burde få den?

Svarene lød:

Enslige forsørgere (26), Eldre (21), Funksjonshemmede (16), Barnefamilier (11), Arbeidsledige (8), Innvandrere og flyktninger (7) og Ungdom (3).

– Er sympatifallet en naturlig konsekvens av at eldre i Norge har fått det materielt sett mye bedre?

– Det har skjedd en realitetsorientering i den betydning at folks oppfatninger av hvilke grupper som har det godt eller dårlig er mye mer i samsvar med de svar levekårsdokumentasjonen gir, svarer Hagen.

Arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at det ikke er noen tvil om at pensjonister som gruppe har fått «det betydelig bedre de siste 10 årene».

– Pensjonister kan nå jobbe og ta ut pensjon samtidig. Bare de siste fire årene har vi styrket pensjonistenes økonomi med syv milliarder kroner gjennom skattelette, spesielle tillegg til enslige pensjonister og endring i avkortning for gifte og samboende pensjonister.

– Vi er glad for at pensjonistene har fått det bedre fordi mange hadde det trangt før. Nå er vi opptatt av å inkludere unge i utdanning og arbeid, sier hun.

-Ikke bedre for alle

– Jeg er ikke direkte forundret. Pensjonistene har fått en andel i den generelle verdiskapningen. Men det er ikke slik for alle, kommenterer leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Unge Høyre-leder enig

– Ser vi litt større på det er det ikke blant pensjonister vi finner dem som sliter mest i samfunnet, sier leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre.

– Det er særlig blant lavtlønnede aleneforsørgere med flere barn at vi finner fattigdom i Norge. Derfor må det også være en viktigere prioritet i årene fremover. Men eldre er ingen ensartet gruppe. Det er for eksempel mange enslige minstepensjonister som ikke akkurat har romslig økonomi, sier Riise.

– Mange eldre i Norge har det bra og er ressurssterke, men vi må fortsatt gjøre mer for eldre som trenger det, som for minstepensjonister eller de som ikke får god nok omsorg, eller alle de som føler at de ikke har noen å prate med, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Men legger til:

– Norsk politikk bør ikke handle om å sette grupper opp mot hverandre, men heller om hvordan vi skal gjøre døren inn til fellesskapet enda større.

– Ikke bedre for alle

– Jeg er ikke direkte forundret. Pensjonistene har fått en andel i den generelle verdiskapningen. Men det er ikke slik for alle, kommenterer leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Han synes det er bra at folk har bevisst forhold til hvem de mener har det verst i samfunnet, og tror endringene også skyldes et sterkt fokus på levekårene til barnefamilier i lang tid. Men kampen for de eldre er ikke over.

– Så er det noen som sier at eldre reiser til Syden, som om det skulle vært noe galt i det. Det gjør også yrkesaktive. Over tid kommer folk til å se at det er store forskjeller blant pensjonistene.

– Har de eldre fått det godt nok i Norge i dag?

– Det er det litt vanskelig å svare ja til. Vi ønsker at eldre skal få ta del i forbedringene som skjer hele tiden. Det har vært en vekst i det materielle til pensjonister jevnt over, men ikke til alle, sier Davidsen.

Nordmenn ble også spurt:

For å gjøre Norge til et enda bedre velferdssamfunn, hva er det viktigste du mener bør gjøres?

Her svarte 30 prosent «Begrense innvandringen», og 12 prosent ville øke skattene. Høyest score fikk «Sikre at alle har like rettigheter og muligheter» med 42 prosent.