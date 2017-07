Mann død etter vold på Bjerke

To menn i 30- og 40-årene ble onsdag pågrepet og siktet for drapsforsøk, etter at en mann tirsdag ble funnet med kritiske hodeskader på Bjerke i Oslo.

Torsdag kveld døde mannen av skadene, bekrefter politiadvokat Hilde Strand til Aftenposten. Hun forteller at det fredag vil bli vurdert om siktelsen til de pågrepne endres.

Mannen ble funnet liggende blodig på bakken i Refstadsvingen rundt klokken 15.45 tirsdag. Fortsatt er det uklart hva som skjedde.

– Gjennom etterforskningen har vi fått en god del informasjon om hva som kan ha skjedd. Men det er for tidlig å konkludere, sier politiadvokat Strand.

Offeret var norsk og i midten av 30-årene. Han bodde i bydelen hvor han ble funnet.

Mannen ble funnet av forbipasserende. Han var da bevisstløs og hadde synlige hevelser i ansiktet.

Video fra overvåkingskameraer i området har vært til hjelp i etterforskningen, bekrefter Metlid overfor NRK.

Politiet mener at det er grunn til å tro at det er en forbindelse mellom fornærmede og de to siktede mennene. Det skal ha vært en konfrontasjon eller et slagsmål i forkant av drapsforsøket. Vitner skal ha sett deler av hendelsen.