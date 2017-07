Mannen som ble funnet på Bjerke med kritiske hodeskader er død

Mannen døde torsdag kveld, bekrefter Hilde Strand, politiadvokat i Oslo politidistrikt, til VG.

To menn i 30- og 40-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk på mannen som tirsdag ble funnet med kritiske hodeskader på Bjerke i Oslo.

– De to er noe kjent for politiet fra før, sier sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

De siktede ble pågrepet i Oslo-området onsdag og skal avhøres samme kveld.

– Forhåpentligvis vil de forklare seg og gi mer og viktig informasjon i saken, utdyper Lien Metlid.

Den skadde mannen som ble funnet liggende blodig på bakken i Refstadsvingen rundt klokka 15.45 tirsdag, er nå identifisert. Politiet har vært i kontakt med familien hans onsdag.

– Fornærmede er i midten av 30-årene. Han er norsk og bor i bydelen hvor han ble funnet. Tilstanden hans er fortsatt veldig alvorlig og kritisk, opplyser Lien Metlid.

Mannen ble funnet av forbipasserende. Han var da bevisstløs og hadde synlige hevelser i ansiktet.

Video fra overvåkingskameraer i området har vært til hjelp i etterforskningen, bekrefter Metlid overfor NRK.

Politiet mener at det er grunn til å tro at det er en forbindelse mellom fornærmede og de to siktede mennene. Det skal ha vært en konfrontasjon eller et slagsmål i forkant av drapsforsøket. Vitner skal ha sett deler av hendelsen.