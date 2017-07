Schibsteddøtre skal få mer drahjelp av VGTV-videoer

VGs digitale inntekter setter rekord samtidig som de digitale inntektene til Schibsteds abonnementsmediehus faller.

Tettere samarbeid, med mer deling av stoff mellom avisene, skal bøte på utviklingen, skriver Dagens Næringsliv.

Berit Roald / SCANPIX

Torry Pedersen gikk fra å være sjefredaktør i VG til å bli direktør med ansvar for alle mediehusene i januar.

Han har jobbet med å knytte de fem avisene Schibsted eier i Norge tettere sammen.

Målet er å få de digitale inntektene til å stige.

– Etter at jeg begynte i min nye jobb har vi satt ned en gruppe hvor redaktørene Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og VG møtes. Vi er enige om at vi kommer til å gå dit at vi eksponerer stoffet vi lager flere steder, sier Pedersen.

I Aftenpostens egen TV-avspiller skal man for eksempel kunne se mer og mer VGTV-videoer i tiden som kommer. Inntektene vil da i hovedsak tilfalle Aftenposten, ifølge Schibsted Norge-sjefen Didrik Munch.

– Alt vi gjør er bevisst. Vi ser om vi kan utnytte posisjonen vår på tvers av mediehusene, og spredning på tvers av plattformer. Vi tester det ut, og ser an effekten. Det som funker gjør vi mer av, sier Munch.

Les også: Aftenposten vokser og knalltall for VG. Men mediekrisen «er bare i startfasen», mener Gard Steiro

Kjære Mark. Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne dette bildet.