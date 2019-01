Savnet jente i Lyngen funnet i god behold

Jenta ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem etter at hun gikk fra Eidebakken skole fredag formiddag. Operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt opplyste til NTB at jenta sist ble observert 200 meter fra skolen.

På grunn av uværet som er ventet fredag kveld, nølte ikke politiet med å iverksette søk etter jenta. Like før klokken 16.30 fredag opplyste politiet på Twitter at jenta var funnet i god behold ved skytterhuset på Lyngseidet.

Frivillige og hunder bisto politiet i søket etter jenta.