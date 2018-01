Stenseng om notat i Nettavisen: «Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra.»

I dokumentet Nettavisen publiserte torsdag ettermiddag blir seks av varslingssakene mot Trond Giske kortfattet presentert.

– Dokumentet er fabrikkert, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Til VG sier hun også at «dette er ikke et dokument utarbeidet av Arbeiderpartiet».

– Vondt å lese en forfalsket og sminket versjon

VG skriver også at to av varslerne avisen har vært i kontakt med har reagert kraftig på gjengivelsen av sin sak:

– Dette er ikke i nærheten av hva jeg har varslet om. Det føles vondt å lese en forfalsket og sminket versjon av det jeg i fortrolighet har varslet til Arbeiderpartiet, en versjon som bagatelliserer det som har skjedd, sier én varsler til VG.

Nettavisens nyhetsredaktør, Erik Stephansen, er overfor VG undrende til Stensengs avvisning av dokumentet:

– Vi har fått vite at det er galt å kalle det et internt partinotat, men har fått vite at det er et internt notat og at det er et sammendrag. Det er ingen detaljer som gir et verre bilde som er utelatt. Notatet gir et riktig bilde, men vi vet at det er enkelte detaljer som er utelatt, sier Stephansen til VG.

– Ingen kjennskap til notatet

Etter at VG publiserte sin sak, ble Stenseng sitert på følgende i en ny sak i Nettavisen sent torsdag kveld:

– Det jeg sa til VG var at om Nettavisen omtaler dette som et «partidokument», så måtte det være fabrikkert. Når Nettavisen nå kaller det et «internt notat», har jeg ingen formening om innholdet i det.

Artikkelen hadde overskriften «Stenseng avkrefter VG-oppslag om «fabrikkert» notat». Kjersti Stenseng la fredag formiddag ut følgende melding på sin offentlige Facebook-side: