Flertallet av dommerne i tingretten er ikke i tvil: Den nå 54 år gamle mannens formål var å påtvinge henne en seksuell omgang som hun motsatte seg.

15. juni i fjor blir mannen dømt til tre års fengsel for voldtekt. I skjerpende retning legger dommerne i Oslo tingrett vekt på at kvinnen må ha opplevd overgrepet som skremmende, og at hennes livskvalitet er blitt redusert. Mannen anker dommen.