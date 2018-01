Siste ulv i jaktkvoten i Osdals- og Julussarevirene er felt

Jakten på de 16 ulvene har pågått siden nyttår og fredag morgen ble det siste av dyrene i kvoten felt i området til Osdalsflokken, melder Nationen.

Fylkesmannen i Hedmark har derfor gitt beskjed om at all jakt i disse revirene skal stoppes. Fremdeles gjenstår en kvote på seks dyr som kan felles utenfor de utpekte revirene.

Hensikten med jakten på de to flokkene har vært å utradere dem. Jegerne som har deltatt i jakten tror imidlertid at det er flere dyr igjen, men det er ikke gitt tillatelse til å felle flere enn 16 dyr.

– Dersom det fortsatt befinner seg ulver i området etter at kvoten er fylt kan det bli aktuelt å gjøre en ny vurdering, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet til Bondebladet.

Totalt har regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter. I tillegg til ulvene i de to revirene, kan 12 ulver felles utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold og 14 i andre deler av landet.

Fem av ulvene som kan skytes utenfor ulvesonen var allerede skutt da Oslo tingrett stanset jakten i november i fjor. I desember saksøkte WWF Norge for andre gang staten for å fatte lovstridige jaktvedtak i forvaltningen av ulv, som organisasjonen mener strider mot både Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale avtaler. WWF begjærte på ny en midlertidig stans i jakten.

Oslo tingrett besluttet imidlertid fredag i forrige uke at lisensfellingen ikke vil true overlevelsen til ulvebestanden, og fastslo dermed at ulvejakten kan fortsette. Jakten på de to flokkene innenfor ulvesonen startet 1. januar.