Ingen forlengelse av isolasjon for Janne Jemtlands ektemann

Ektemannen ble fengslet i Hedmarken tingrett for to uker siden. I tillegg til kravet om fengsling i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, som ektemannen godtok, fikk politiet også medhold i kravet om fullstendig isolasjon i to uker.

Å sitte isolert i fengselet er ansett for å være en stor belastning. I praksis betyr det at den innsatte bare får treffe ansatte i fengselet, politiet og sin egen advokat. Av den grunn gis det ikke slike strenge restriksjoner for lengre tid enn to uker om gangen før retten på nytt må vurdere situasjonen.

Isolasjon frem til 29. januar

Hedmarken tingrett avgjorde 12. januar at isolasjonen av Janne Jemtlands ektemann skulle gå ut 29. januar. Politiet i Innlandet bekrefter overfor NTB at det ikke ble holdt noe nytt rettsmøte for 47-åringen mandag, og dermed blir ikke isolasjonen forlenget.

Nytt blodfunn tilhører også den savnede Janne Jemtland

Janne Jemtland ble funnet drept lørdag 13. januar og ble obdusert. Bortsett fra å bekrefte at den 36 år gamle kvinnen faktisk ble drept hjemme på eiendommen i Veldre, og at det er skjellig grunn til å mistenke ektemannen for å ha begått drapet, har politiet vært sparsomme med opplysninger.

Erkjenner ikke skyld for drap

Jemtlands ektemann erkjenner ikke skyld etter siktelsen om drap. Hamar Arbeiderblad skrev i forrige uke at mannen i avhør har forklart at han og ektefellen kranglet, og at det var dette som var foranledningen til handlingen som førte til at hun døde.

Dette har ikke politiet ønsket å kommentere, men har den siste tiden henvist til et varslet pressemøte førstkommende fredag.

Politiet: – Janne Jemtland ble drept hjemme