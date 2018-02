– Vi fant vraket 12.05. Nå setter båten ut anker for å kunne begynne heveoperasjonen, opplyser flyhavariinspektør Tor Nørstegård til NTB.

Vraket ligger mellom 300 og 350 meter fra land og på 72–73 meters dyp, opplyser operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG.

En miniubåt ble søndag formiddag senket ned for å finne ut nøyaktig hvor vraket ligger. Den fant flere vrakdeler. Hoveddelen av vraket skal heves ved hjelp av ubåten og en kran om bord på bergingsfartøyet fra Seløy Undervannsservice.

– Det er helt optimale værforhold, opplyser Nørstegård, som likevel ikke vet om redningsarbeidet blir ferdig i løpet av søndagen.

Når vraket er hevet, vil det bli undersøkt i håp om at det kan gi svar om årsaken til ulykken.

– Vi har en del teorier om hva som kan ha skjedd, og vraket kan være med å bekrefte eller avkrefte dem, sier Nørstegård.

Leif Jarle Stamnes (79) fra Tromsø og Einar Halvorsen (63) fra Langhus mistet livet i småflyulykken, som skjedde søndag for en uke siden. De to ble funnet omkommet kort tid etter at flyet hadde styrtet.

Ulykkesflyet er en enmotors Piper PA-28 fra Tromsø Flyklubb. Det var gode flyforhold da ulykken skjedde.

