1. mars setter Bane Nor opp prisen for parkering på 17 jernbanestasjoner. Mange av dem, som Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn, ligger vest for Oslo.

På disse stasjonene har det vært gratis å stå. Nå blir prisen 40 kroner for det som kalles dagparkering.