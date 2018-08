Lars eller Fatima. Uansett navn og bakgrunn blir noen barn i Norge hindret skolegang. Foreldrene sørger ikke for at barna kommer til skolestart. Noen barn blir borte uten at skole eller myndigheter greier å finne dem.

De siste syv årene har 1409 barn i grunnskolealder ikke møtt til skolestart. Det tilsvarer 50 skoleklasser med 28 elever. Trenden er økende. I snitt gjelder det 200 barn hvert eneste år.