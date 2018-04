KRISTIANSAND: Mannen har tapt sitt søksmål på alle punkter. Dermed får sønnen beholde både de 2,4 millionene han arvet etter sin mor og BMW-en som hun hadde kjøpt til ham, skriver Fædrelandsvennen.

Det var sommeren 2016 at mannen vant over 3,9 millioner kroner i Lotto. Dagen etter han at mottok pengene fra Norsk Tipping, overførte han alt sammen til sin kone.