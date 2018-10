Fredrik Steenbuch går av som toppsjef i XXL

Steenbuch går 1. desember over i en operasjonell rolle utenfor konsernledelsen, der hovedoppdraget blir endringen av sportsutstyrskjeden i tråd med de hurtige og fundamentale endringene i varehandelen, skriver XXL i en børsmelding i forbindelse med at selskapet onsdag la fram resultatet for tredje kvartal.

Bjerknes som har sittet i konsernledelsen som såkalt COO – Chief Operating Officer – var konsernsjef i Rottefella fra 2003 til 2008 og i Swix fra 2008 til 2017.

XXL-resultatet viser for øvrig at inntektene økte fra 2,4 til 2,5 milliarder kroner i tredje kvartal. Driftsinntektene falt imidlertid betydelig, fra 213 millioner kroner i tredje kvartal 2017 til 143 millioner i den samme perioden i år. Antallet butikker har økt med elleve til 81 i løpet av det siste året.'

Selskapet forklarer noe av det svake resultatet med lav etterspørsel og dårlig besøkte butikker i sommermånedene, mens september var tilbake til et normalt nivå. Samtidig økte e-handelen med 40 prosent i tredje kvartal.