Politiet har identifisert mannen de knytter til Majorstuen-drapet

Søndag formiddag skriver politiet i en pressemelding at politiet har identifisert mannen som de fredag gikk ut med bilder av.

Dette skjer cirka en time etter at den svenske avisen Aftonbladet meldte at det er en 20 år gammel navngitt svensk mann som er internasjonalt etterlyst etter drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto (24).

Svensk politi bekrefter informasjonen overfor Aftenposten.

– En svensk statsborger er etterlyst via Interpol for drapet i Norge, sier Kristian Ljungberg, pressekontakt ved den svenske politimyndigheten.

– Hvordan jobber svensk politi videre med denne saken nå?

-Jeg kan bekrefte at vi jobber videre med saken, men ikke eksakt på hvilken måte fordi vi ikke ønsker å avsløre våre operative metoder. Men vi har et godt internasjonalt politisamarbeid, naturligvis også med våre naboland, sier Ljungberg.

Var på Skøyen stasjon

24-åringen ble drept på Majorstuen mandag. Fredag gikk politiet i Oslo ut med bilder av en ung mann som de mener kan knyttes både til drapet på Majorstuen og et ran i et garasjeanlegg på Majorstuen. Han ble blant annet observert på Skøyen togstasjon klokken 13.16.

– Politiet har ikke identifisert denne personen, og velger å gå offentlig ut med bildene på bakgrunn av sakens svært alvorlige karakter, skrev politiet i en pressemelding fredag.

Søndag kunne politiet bekrefte at de nå er kjent med identiteten til den etterlyste.

Har fått over 150 tips

Politiet i Oslo har fått over 150 tips etter at de gikk ut med bildet av mannen som de mener kan knyttes til drapet. Aftenposten er kjent med at flere personer som har tatt kontakt med politiet har fortalt at mannen snakket svensk.

Den 20 år gamle svensken skal ifølge Aftonbladet være fra en by i Midt-Sverige.

– Jeg kan bekrefte at vi er klar over drapet i Norge, og at den etterlyste har en kobling hit, sier en politimann fra det aktuelle området til avisen.