Det bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

Søndag ettermiddag valgte politiet å gå ut med navnet på den siktede. Navnet hans er Makaveli Lindén. Han het tidligere Christian Bo Lindén.

Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen.

– Vi har siktet en svensk statsborger som er 20 år gammel. Han er bosatt i Uppsala i Sverige. Mannen er etterlyst via Interpol, og vi ber ham om å melde seg for politiet. Det er viktig slik at han kan få anledning til å forklare seg, sier Metlid.

- Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid.

Politiet tror at mannen forlot Norge allerede mandag.

– Han kan være i Sverige, men kan også ha reist videre til et annet land, sier Metlid.

Politiinspektøren sier politiet tar høyde for at Paltto er et tilfeldig offer, men vil ikke gi detaljer om funn av bevismateriale. Hun ønsker heller ikke å si noe om drapsvåpenet er funnet. Politiet tror at motivet for drapet var økonomi og vinning.

VG: Dømt for ran i kollektiv i Uppsala

Metlid ønsker ikke å gå i detaljer om hvorfor 20-åringen er siktet.

– Vi vil at han skal kunne forklare seg uten å kjenne til bevisene i saken. Vi har gjort mange funn, og gjennom de siste dagers etterforskning er mistanken mot den siktede mannen styrket, sier Metlid.

Metlid sier også at hun går ut fra at mannen er kjent med at politiet leter etter ham.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at mannen politiet nå jakter, er tidligere straffedømt i Sverige. VG skriver søndag kveld at mannen så sent som oktober i fjor ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran der han tok seg inn i et kollektiv og ranet beboerne.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som var til stede i leiligheten til VG.

Han skal ifølge avisen ha blitt løslatt for kort tid siden.

Metlid bekrefter at mannen er kjent for politiet i Sverige, men vil ikke gå inn på hva han skal være dømt for.

Palttos nærmeste pårørende er orientert om utviklingen i drapsetterforskningen.

Var på Skøyen stasjon

Heikki Bjørklund Paltto ble drept på Majorstuen mandag. Fredag gikk politiet i Oslo ut med bilder av en ung mann som de mener kan knyttes både til drapet på Majorstuen og et ran i et garasjeanlegg på Majorstuen.

Han ble blant annet observert på Skøyen togstasjon klokken 13.16. Søndag kunne politiet bekrefte at de var kjent med identiteten til den etterlyste.

Har fått over 150 tips

Politiet i Oslo har fått over 150 tips etter at de gikk ut med bildet av mannen som nå er siktet for drapet. Aftenposten er kjent med at flere personer som har tatt kontakt med politiet har fortalt at mannen snakket svensk.

Svensk politi bekrefter at også de jobber med saken.

– Hva vi konkret gjør, kan jeg ikke si for da vil jeg kunne avsløre våre operative metoder, sier Kristian Ljungberg ved den svenske politimyndigheten.