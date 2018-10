Han er nå etterlyst over hele verden, bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

Søndag ettermiddag valgte politiet å gå ut med navnet på den siktede. Navnet hans er Makaveli Lindén. Han het tidligere Christian Bo Lindén.

Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen.

– Vi har siktet en svensk statsborger som er 20 år gammel. Han er bosatt i Uppsala i Sverige. Mannen er etterlyst via Interpol, og vi ber ham om å melde seg for politiet. Det er viktig slik at han kan få anledning til å forklare seg, sier Metlid.

– Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid i en pressemelding tirsdag kveld.

Politiet tror at mannen forlot Norge allerede mandag. Inspektøren kan ikke anslå når den siktede vil bli pågrepet.

– Det er alltid vanskelig å si noe angående tid, men vi håper selvfølgelig at han blir pågrepet snart, sier hun til TV 2 Nyhetskanalen.

Privat

– Han kan være i Sverige, men kan også ha reist videre til et annet land, sier Metlid.

Politiinspektøren sier politiet tar høyde for at Paltto er et tilfeldig offer, men vil ikke gi detaljer om funn av bevismateriale. Hun ønsker heller ikke å si noe om drapsvåpenet er funnet.

Politiet tror at motivet for drapet var økonomi og vinning.

– Vanskelig å være på rømmen

Politiinspektør Metlid tror det vil bli vanskelig for 20-åringen å holde seg skjult fra politiet over lengre tid.

– Dette avhenger av hvilket nettverk den siktede har, men fra andre tilfeller vet vi at det er vanskelig å være på rømmen når man er på såkalt red notice.

Politiet venter på en resultatene fra en rekke undersøkelser de har foretatt. De forteller også at det foreløpig ikke har vært noen endring i situasjonen utover det de har fortalt tidligere.

– Vi vet også en god del ting som vi ikke har gått ut med enda, legger inspektøren til.

Tar vare på de pårørende

Avdøde Heikki Bjørklund Paltto etterlater seg familie og venner. Disse blir ivaretatt av politiet, forteller Metlid til Aftenposten.

– Vi har pårørende i forferdelig sorg som lurer på hva som har skjedd. Nå jobber vi for å få tak i siktedes forklaring, sier hun.

– Vi har egne kontakter for pårørende. Disse formidler ny informasjon, svarer på spørsmål og holder dem oppdatert om hva vi går ut med. Det er viktig for oss at de opplever at de er orientert i denne tøffe tiden, sier hun.

Metlid opplyser at politiet vil «sette på ressursene som er nødvendige i en slik sak».

– Det er krevende å jobbe så hardt og bare få litt hvile om natten. Det viktigste for oss er å ha god kontinuitet i nøkkelfunksjonene våre. Det må til i en så alvorlig sak, sier Metlid.

Dømt for ran i kollektiv i Uppsala

Metlid ønsker ikke å gå i detaljer om hvorfor 20-åringen er siktet.

– Vi vil at han skal kunne forklare seg uten å kjenne til bevisene i saken. Vi har gjort mange funn, og gjennom de siste dagers etterforskning er mistanken mot den siktede mannen styrket, sier Metlid.

Metlid sier også at hun går ut fra at mannen er kjent med at politiet leter etter ham.

Lindén er straffedømt flere ganger i Sverige. Den siste dommen fikk han i begynnelsen av oktober i fjor.

Aftenposten har lest dommen der han ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran der han tok seg inn i et kollektiv og ranet beboerne.

Tiltalen lød på grovt ran, men tingretten i Uppsala mente at han ikke hadde opptrådt så hensynsløst det var grovt ran.

«Hensynsløshet og råhet»

«Christian Lindén har vist hensynsløshet og råhet ved å ta seg inn i boligen gjennom et åpent vindu på et tidspunkt da de fornærmede sov og forbrytelsen har innebåret et alvorlig angrep på deres trygghet», skriver retten i dommen, som Aftenposten har lest.

«Han har dog ikke vist en så særlig hensynsløshet og råhet at gjerningen skal bedømmes som grovt ran», heter det videre i dommen.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som var til stede i leiligheten til VG.

Lindén skal ifølge avisen ha blitt løslatt for kort tid siden.

Etter ranet i Uppsala 10. august i fjor ble Lindén ble pågrepet på vekslingskontor etter noen timer. Hjemme hos ham fant politiet gjenstander som var stjålet under ranet.

Under sin forklaring i retten hevdet han at det var en kamerat, som han kun kjenner fornavnet på, som kom til ham med disse tingene som betaling for gjeld.

Tre av ofrene i saken pekte imidlertid ut Lindén som gjerningspersonen og han ble derfor kjent skyldig.

Palttos nærmeste pårørende er orientert om utviklingen i drapsetterforskningen.

Var på Skøyen stasjon

Heikki Bjørklund Paltto ble drept på Majorstuen mandag. Fredag gikk politiet i Oslo ut med bilder av en ung mann som de mener kan knyttes både til drapet på Majorstuen og et ran i et garasjeanlegg på Majorstuen.

Han ble blant annet observert på Skøyen togstasjon klokken 13.16. Søndag kunne politiet bekrefte at de var kjent med identiteten til den etterlyste.

Har fått over 150 tips

Politiet i Oslo har fått over 150 tips etter at de gikk ut med bildet av mannen som nå er siktet for drapet. Aftenposten er kjent med at flere personer som har tatt kontakt med politiet har fortalt at mannen snakket svensk.

Svensk politi bekrefter at også de jobber med saken.

– Hva vi konkret gjør, kan jeg ikke si for da vil jeg kunne avsløre våre operative metoder, sier Kristian Ljungberg ved den svenske politimyndigheten.