Venner av attentatsiktet norskiraner: – Han er hyggelig, smart og snill

En norsk statsborger med iransk bakgrunn er siktet for å ha planlagt et attentat mot en eksiliraner i Danmark. Dansk etterretning omtaler saken som usedvanlig og meget alvorlig.

Mannen, som nekter straffskyld, ble pågrepet den 21. oktober i Sverige som følge av et omfattende samarbeid mellom norsk, svensk og dansk sikkerhetspoliti. Han er varetektsfengslet frem til 8. november 2018, da det blir nytt fengslingsmøte bak lukkede dører i Københavns Byret.

Danmarks etterretningstjeneste (PET) etterforsker saken.

De mener at mannen i slutten av 30-årene har deltatt i planlegging av drapet på en danskiraner som er leder for en arabisk nasjonalistisk gruppe i Iran, ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz).

Fakta: Dette er ASMLA ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) har siden 1999 kjempet for uavhengighet for den arabiskspråklige iranske provinsen Khuzestan. Dansk politi etterforsker for øvrig hvorvidt medlemmer av ASMLA har brutt dansk straffelov ved å delta i et angrep i Iran den 22. september 2018. PET understreker at det uansett ikke kan rettferdiggjøre at en fremmed etterretningstjeneste planlegger et attentat mot en person i Danmark.

Jobbet, studerte og trente

Mannen som selv i sosiale medier oppgir å ha datautdannelse fra Iran, har etablert frivillige organisasjoner i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene.

Venner og bekjente som Aftenposten har snakket med, sier at de er sjokkert over at han er attentatsiktet.

– Han er veldig hyggelig, smart og snill. Han jobbet, studerte og trente, var normal, sier en venn.

Siktede skal ikke ha mange norske venner, men orienterte seg mot det iranske miljøet, forteller vennene.

– Det er sjokkerende, veldig overraskende. Det fremstår som umulig at han skal være innblandet i noe sånt. Han er intelligent og snill, og han behandlet meg alltid respektfullt, sier en nordmann med iransk bakgrunn.

Mannen påpeker at det iranske miljøet i Norge er lite. Han ble invitert hjem til den siktede, hans iranske kone og barn første gang for seks år siden. Siden møttes de noen ganger, men var ikke omgangsvenner.

Dansk politi mener at siktede i perioden 25.–27. september fotograferte boligen til ASMLA-lederen, at han hadde til hensikt å gi informasjonen til iranske myndigheter, og at han dermed har deltatt i planlegging av drap på ASMLA-lederen.

Ifølge The Times of Israel ga den israelske etterretningstjenesten Mossad informasjonen som førte til pågripelsen.

Drap i Nederland

For omtrent ett år siden, i november 2017, ble grunnleggeren av ASMLA, Ahmad Mola Nissi, skutt og drept i Nederland, ifølge Reuters. En mistenkt ble anholdt, men det fremkom ikke hvem som sto bak attentatet.

Iranske myndigheter nekter for å ha noe med norskiraneren å gjøre, ifølge NTB, men Danmark har hjemkalt sin ambassadør fra Iran.

I forrige uke ble det klart at norsk UD har kalt Irans ambassadør inn på teppet som følge av pågripelsen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ga uttrykk for at hun ser svært alvorlig på situasjonen.

Ingen kommentar

Mannens forsvarer, advokat Allan Lund Christensen i København, sier til Aftenposten at han ikke ønsker å uttale seg om saken eller sin klient.

Hverken PET eller København-politiet vil kommentere saken ytterligere utover at etterforskningen fortsatt pågår.