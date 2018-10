Rema 1000-ansatte siktet for grov korrupsjon

Det var Rema 1000 som kontaktet politiet etter at de mottok en bekymringsmelding som ga dem mistanke om at noe var alvorlig galt, og 4. oktober pågrep politiet to personer i Akershus.

– Politiet har grunn til å tro at disse har mottatt penger av andre ansatte. Måten det er gjort på, gjør at vi har funnet grunn til å sikte dem for korrupsjon, sier politiadvokat Mathias Emil Hager i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge VG skal det være unge, syriske flyktninger som har måttet betale opp mot 10.000 kroner for å bli ansatt, og politiet undersøker om forholdet kan klassifiseres som menneskehandel.

En mann i 40-årene skal ha tatt en engangssum for å ansette personer av utenlandsk opprinnelse og deretter krevd inn 15 prosent av lønna deres. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

En mann i 20-årene skal selv ha betalt for å få seg jobb og deretter formidlet betaling fra andre ansatte for at de skulle ha jobb. Han skal selv ha betalt deler av sin lønn til mannen i 40-årene. Det skal ha vært denne mannen som til slutt varslet Rema 1000 om forholdet.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si hvor store summer det er snakk om eller hvor lenge dette har foregått, men bekrefter at det skal avhøres rundt ti personer i saken.

Ledelsen i Rema 1000 skriver i en epost til NRK at forholdet er politianmeldt, og at saken etterforskes, og at det er politiet som må svare på spørsmål om forholdet. Av hensyn til politietterforskningen ønsker ikke Rema 1000 å gi ytterligere opplysninger.