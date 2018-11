Mann dømt til seks og et halvt års fengsel for voldtekt

Bergenseren ble i 2013 dømt for å ha voldtatt sin daværende kjæreste. Straffen ble satt til seks års fengsel og omfattet også frihetsberøvelse og drapstrusler, skriver Bergensavisen.

Før han skulle inn til soning i 2014, traff han en ny kvinne. De to holdt kontakten mens han satt inne i Bergen fengsel. I mars i fjor var mannen ute på permisjon. Da ble kvinnen ifølge dommen utsatt for en grov voldtekt med kvelertak og trusler på livet.

30-åringen har hele tiden nektet straffskyld og gitt uttrykk for at samleiet var frivillig. I Bergen tingrett ble han i april i år frikjent for voldtekt, men dømt til å betale erstatning. Statsadvokaten anket dommen, og nylig ble det en ny runde i Gulating lagmannsrett.

– Lagmannsretten fester ingen lit til tiltaltes forklaring om at han har hatt frivillig sex med fornærmede, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten hadde bedt om sju års forvaring, men retten mener at en tidsbestemt fengselsstraff er nok. Dommerne mener mannen ikke oppfyller alle vilkårene for en forvaringsdom.

30-åringen ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.