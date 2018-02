VG: Norske soldater reddet Strand fra terrorangrepet i Kabul

De norske spesialsoldatene ga CMI-forskeren førstehjelp før de reddet ham ut av det brennende hotellet Intercontinental i Kabul for to uker siden, skriver VG. Det er sjefen for de norske spesialstyrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, som forteller om det dramatiske angrepet til avisen.

– Det var påsatt branner inne i hotellet. Det var eksplosiver der, og det var skadde der og mye folk, mange var i sjokk. Hotellet er et veldig stort bygg med mange etasjer. Situasjonen var veldig uoversiktlig, sier Gråtrud til VG.

Ifølge Gråtrud visste soldatene at det var en nordmann inne i hotellet som i 17 timer var under angrep av talibansoldater. Han sier det ikke er uvanlig at det er norske borgere på hotellet. Han presiserer imidlertid at Strand ikke fikk forrang foran andre som også måtte få hjelp av soldatene som kom til unnsetning.