Helleland vil ha varig metoo-effekt

Hun holdt onsdag innspillsmøte om seksuell trakassering, og alt som kunne krype og gå av norsk organisasjonsliv var representert. Med halvannet minutts taletid fikk de utsendte mulighet til å si hva de mener må til for at metoo-kampanjen skal føre til varige endringer i samfunnet.

– Vi har vært vitne til en historisk mobilisering vi sjelden, eller kanskje aldri har vært vitne til tidligere. Omfanget av seksuell trakassering er rystende, sa Helleland da hun åpnet møtet.

Hun omtaler dette som en av de store utfordringene på hennes bord.

– Mitt håp er at når medias søkelys er borte og journalistene slutter å skrive om seksuell trakassering, så skal vi likevel ha fokus på arbeidet og fortsatt jobbe systematisk for å bekjempe det.

Hun vil til livs en holdning om at «sånn er det bare», og lånte et av flere slagord som er lansert etter at metoo-kampanjen først ble startet i Hollywood:

– Time's up!

Til svar fikk hun kjente forslag fra debatten som har pågått i det siste. Flere var opptatt av bedre undervisning om seksualitet, grensesetting og kjønnsroller både i skole og barnehage og økt kompetanse om temaet blant lærere og andre som jobber med barn og unge. Hjelp til å utvikle bedre varslingsrutiner og retningslinjer og spørsmålet om Diskrimineringsnemnda burde få mulighet til å behandle saker om seksuell trakassering var også temaer.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) foreslår dessuten at saker om seksuell trakassering skal omfattes av fri rettshjelp, et forslag også NHO har tatt opp.

– #metoo har vist hvor vanskelig det kan være å nå fram i varslersaker. Det samstemmer med det vi erfarer i vår saksbehandling. At seksuelt trakasserte får rett på en advokat ved sin side, er et godt tiltak for å bøte på dette problemet, sier daglig leder Frøydis Patursson.