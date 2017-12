Stavanger: Mann la seg på hjul etter sin egen stjålne bil

Ved 01-tiden natt til lørdag oppdaget en mann at bilen hans var blitt stjålet i Stavanger sentrum. Etter å ha meldt tyveriet til politiet, fikk han lånt en bil av en bekjent og begynte å kjøre rundt for å speide etter den stjålne Range Roveren.

Ved halv tre tiden fikk han øye på den på E39 ved Hinna utenfor Stavanger. Han reagerte lynkjapt, la seg på hjul og fulgte etter.

Da biltyvene stanset på en bensinstasjon for å fylle bensin, ble han sittende i bilen og kontaktet politiet.

Politiet kom kjapt

En politipatrulje var i nærheten, og da de to mennene i 20- og 30-årene var ferdige med å betale, var politiet på plass.

Begge to var kjenninger av politiet. Sjåføren ble pågrepet, mens passasjeren ble avhørt på stedet.

Ifølge Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt er det uvanlig at en bileier bokstavelig talt tar opp jakten på tyvene selv.

– Det hender jo av og til at folk får øye på sine egne biler. Men det er uvanlig at de følger etter dem på egen hånd. I tillegg var det jo flaks at de sto stille da vi kom, sier hun, og roser bileieren for å ha reagert raskt.

Politiet på sin side hjalp eieren med å kjøre den stjålne bilen trygt hjem.