Ølprodusentene sliter fortsatt med lite CO2. - Vi følger med fra time til time

–Det er en krevende situasjon. Vi følger med fra time til time, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til NTB.

Han forklarer at begrensede CO2-leveranser har ført til at lageret krymper, og at Ringnes ikke har kunnet produsere for fullt.

– Det har vært stans i enkelte produksjonslinjer, og vi har måttet prioritere noen framfor andre, men vi produserer og yter vårt beste for å gi våre kunder en best mulig service. Nå har vi fått signaler om at produksjonen av CO2 i Norge snart skal være i gang, sier Bruusgaard.

Starter opp fabrikk

Mangelen på industriell CO2 startet blant annet som følge av en produksjonsstopp 17. juni i en Yara-fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Yara jobber med å få fabrikken i gang for fullt.

– Oppstartsprosessen er i gang, og sånn det ser ut nå, regner vi med å produsere CO2 igjen i løpet av lørdag, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Yara til NTB.

Leverandøren Praxair mottar CO2 fra utlandet, men er i stor grad avhengige av at CO2-produksjonen på Yara-fabrikken kommer i gang igjen.

– Signalene er positive, sier markedskonsulent Stine Gallagher til NTB.

– Fra hånd til munn

I mellomtiden er ikke Ringnes alene om å bli påvirket av mangelen.

– Akkurat nå er det litt sånn fra hånd til munn. Vi har CO2, men ikke den langsiktige, trygge horisonten som vi skulle ha hatt. Alle anleggene går for fullt, men vi har måttet omprioritere en del av planene våre for å være sikre, sier konstituert administrerende direktør Lars Giil i Hansa Borg bryggerier til NTB.

Grans bryggeri i Sandefjord oppgir på sin side at de klarer seg bra.

– Vi har så vi klarer oss foreløpig. Det er positive signaler fra vår leverandør, og lagrene er brukbare, sier bryggerimester Håkon Gran.