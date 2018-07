Mann dømt for mishandling med tapetkniv fikk forlenget forvaring

Minstetiden på dommen var tre år, og den utløp i mai 2016. Siden da har mannen to ganger begjært seg prøveløslatt, men fikk nylig sitt andre nei av Sør-Trøndelag tingrett, skriver Adresseavisen.

I begrunnelsen heter det ifølge avisen at «det er en reell og kvalifisert fare for at tiltalte på nytt vil begå seksualiserte voldslovbrudd av alvorlig art» om han prøveløslates.

Videre heter det at retten ikke ser noen endringer i 55-åringens adferd samt sosiale eller personlige funksjonsevne som tilsier en annen vurdering av gjentagelsesfaren enn det som ble gjort i forvaringsdommen avsagt av Frostating i 2013.

Han ble også dømt 14. april 2007 for å ha mishandlet sin forlovede i underlivet i Østersund i Sverige. Kvinnen døde, og han ble dømt til tre år og fire måneders fengsel.

Første dom fikk han 24. august 2003 for å ha dopet ned og mishandlet sin daværende kone i underlivet under en hyttetur. Dommen lød på to år og seks måneders fengsel.