Det har vært rekordvarmt i store deler av landet så langt i år, og varmen ser ikke ut til å gi seg. På Østlandet er det meldt opp mot 30 grader den kommende uken.

Det sies at en dårlig sommer for oss, er en god sommer for soppen, og motsatt. Ifølge biolog Kolbjørn Mohn Jenssen skaper godværet nå uvanlige tendenser blant soppen.

– Det er virkelig ingen sopp der ute nå, og det er svært unormalt. Vanligvis på denne tiden av året kan du finne blant annet kantareller og kremler. Men nå er det altså ingenting, sier Jenssen til NTB.

Biologen spår at det ser svært dårlig ut for soppsankere dersom tørken fortsetter.

– Min spådom er at det kan se lovende ut for rørsopp, men det forutsetter at det etter hvert blir noe nedbør. Fortsetter tørken så blir det katastrofalt, sier han.

– Spennende

Selv om rekordvarmen skaper bekymring for sopplukkerne, er det derimot mer grunn til begeistring for soppforskerne.

– Dette er jo såpass uvanlig. Man kan si at mykologene gleder seg, men ikke plukkerne. Jeg må jo si jeg er veldig spent på om vi får se noen sørlige arter som vi ellers ikke ser her, kanskje til og med noe helt nytt og eksotisk, sier Jenssen.

Biologen har riktignok tips til de som virkelig klør etter å finne frem soppkurven allerede nå.

– Jeg vil anbefale sultne studenter å lete i parker eller gravlunder, under eiketrærne som er der. Der vannes det jevnlig og der finnes det faktisk masse sopp, humrer han.

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Påvirker bærsesongene

Været har også skapt unormale tendenser for de ulike bærsesongene, blant annet jordbærsesongen som snart nærmer seg en uvanlig tidlig slutt. I store deler av Sør-Norge er høstingen av jordbærene allerede avsluttet.

Molteplukk bruker vanligvis å være vanligst fra august, men i sommer har også den fått en tidlig start.

– Molten er moden allerede nå, og den klarer seg rimelig bra fordi det står på myr og har røtter i vann. Blåbæren er også moden, men litt tørket inn. Bringebær har jeg plukket en del av og de er veldig søte og gode. Det er kanskje de som trives best i denne varmen, mener Jenssen.

Han spår i tillegg at denne sommeren kan by på et rekordår for markjordbær.

– Jeg har aldri sett så mye før. Og de er veldig søte og gode også, så her er det bare å finne frem strå og tre dem på, sier biologen.