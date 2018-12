Forsvaret privatiserer vedlikehold av fly og helikoptre

Det er Forsvarsdepartementet som opplyser om salget, som skjer til tross for store protester blant de ansatte i Forsvaret.

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM), som ble omgjort til et statlig foretak i 2011, selges til Kongsberg Defence & Aerospace. Forsvarsdepartementet mener at nasjonalt eierskap er sikret i og med at Kongsberg Gruppen vil eie en majoritetsandel av AIM. Patria, som eies av den finske stat og Kongsberg Gruppen, vil eie en minoritetsandel.

Det er i dag 400 ansatte i AIM.