NSB må innstille en rekke avganger på grunn av personellmangel - har kvittet seg med for mange ansatte

For noen dager siden kritiserte han Bane Nor – nå sier NSB-sjefen at han burde vært åpen om egne problemer: – Vi har kvittet oss med for mange.

Hele ti prosent av NSBs tog på Østlandet er nå enten innstilt, kjører med stengte vogner eller med færre vogner enn normalt. Det har lite med vinterferie å gjøre. Det skjer fordi NSB mangler personell. – Vi har jobbet ganske intenst for å redusere det vi kaller reserven, for å redusere kostnader, sier NSB-sjef Geir Isaksen til Aftenposten.