Foreldrepar funnet døde hjemme i Nordkapp

– Politiet har ikke grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, men avventer nå videre etterforskning og obduksjon av de døde, opplyser operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Paret har tre barn, hvorav to er mindreårige. Det kommunale kriseteamet er etablert for å ivareta barna.

– Det var parets eldste barn som fant de døde, opplyser operasjonslederen.

Det var avisen iFinnmark som omtalte dødsfallene først lørdag kveld. Kort etter sendte politiet en pressemelding der de opplyste at det var like før klokken 15 lørdag ettermiddag at paret ble funnet døde hjemme i boligen på Gjesvær i Nordkapp kommune.

– Politiet driver nå teknisk og taktisk etterforskning i samråd med tekniske eksperter fra Kripos, sier Jacobsen.

Han sier de døde ikke er kjent for politiet.