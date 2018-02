Han skulle bare være alene med morens kjæreste i 30 minutter før barnehagen åpnet. Dit kom han aldri den dagen. I stedet ble han slått over rygg og ansikt, og brennmerket med sigaretter av den narkomane mannen.

«Meningen med livet» er Truls Aagedals avgangsfilm fra TV-skolen på Lillehammer. Det er en selvbiografisk renselse der regissøren tar oss tilbake til barndommen og mishandlingen han ble utsatt for som liten.

Livet etter var lenge en ond spiral av depresjon og selvmordstanker. I filmen forteller Aagedal forteller utdypende om hvordan han utviklet en ekstra personlighet som var nære ved å ødelegge livet hans.

Bendik Fjerdingstad / Truls Aagedal

Denne filmen gir et unikt innblikk i hva alvorlige overgrep kan føre til for ofre og pårørende. Det er svært sjeldent man hører fra mennesker som utsettes for slike groteske handlinger.

I filmen møter vi også moren til Truls, som den gang overlot ham til kjæresten hennes.

Vi advarer mot sterke scener og personlige beskrivelser av alvorlige overgrep.

Bendik Fjerdingstad / Truls Aagedal

Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp, kan man snakke anonymt med fagpersoner på disse numrene 24 timer i døgnet:

Mental Helses Hjelpetelefon telefon 116 123

Kirkens SOS telefon 22 40 00 40