Politiet undersøker mirakelpredikant Pedersen

Terje Skaar, som leder retts- og påtaleenheten i Agder politidistrikt, bekrefter overfor VG at predikanten undersøkes, og at politiet vurderer om de skal starte etterforskning. Han vil ikke gå nærmere inn på hva politiet foretar seg.

– Det er naturlig for politiet etter de oppslagene som har vært, å gjøre undersøkelser om det er foregått straffbare forhold. Men hva vi gjør, kan jeg ikke varsle i offentligheten på forstand, sier Skaar.

Mens Pedersen sier han har bygget 24 barnehjem i India og har «2000 munner å mette», sier avisen at de bare fant to – ett ble brukt til leksehjelp, og på det andre fant avisen bare kyr. Hjemmet hadde vært nedlagt i tre år.

Pedersen har avvist anklagene via sin advokat John Christian Elden. Til VG sier predikanten at misjonen ikke har sagt at de skal drive barnehjem, men bygge dem, og at de har gjort det de lovet. Han har tidligere sagt at det viktigste for stiftelsen Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe og at de har stolt på opplysninger fra samarbeidspartnerne i India.

Også Forbrukertilsynet og Stiftelsestilsynet undersøker Pedersen og stiftelsen.