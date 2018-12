Torsdag bekreftet politiet at den mistenkelige pakken som ble sendt til politihuset på Ski onsdag var en bombe med stort skadepotensiale.

– Vi er i gang med å gjøre undersøkelser rundt flere moduskandidater for å finne ut om de kan stå bak dette, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til Aftenposten.

En moduskandidat er en person politiet antar kan ha motiv eller være inspirert til å begå en slik handling, ut fra tidligere oppførsel.

– Er disse kandidatene plukket ut på bakgrunn av tidligere trusler mot politidistriktet?

– Det vil jeg ikke kommentere, svarer Skarpeid.

Han vil heller ikke svare på spørsmål om politiet nå har konkrete mistenkte på blokken, på bakgrunn av etterforskningsarbeidet som har pågått det siste døgnet.

Han gir uttrykk for at politiet har fått enkelte svar, og han antyder at det «kan skje ting» i saken i løpet av kort tid. Men han vil av polititaktiske hensyn ikke gi flere detaljer.

Jobber med å spore pakken

Med bistand fra Kripos har politiet nå foretatt analyser av håndskrift på pakken. I tillegg er pakken undersøkt for fingeravtrykk og DNA.

Samtidig har politiet arbeidet med å spore hvor den ble innlevert. Skarpeid bekrefter at pakken ble sendt fra et sted i Norge, men han vil ikke gi detaljer om hvordan den er sendt eller betalt.

Det er hovedsakelig to måter å sende pakker innenlands med Posten: Enten som en registrert Norgespakke med sporing eller som uregistrert pakke.

I det første tilfellet vil politiet kunne spore hvert eneste trinn og på minuttet kunne avgjøre hvilken skranke den ble innlevert i – enten på et postkontor eller i en butikk med postinnlevering. På en uregistrert pakke kan det finnes poststempel som viser hvor den er sendt fra.

– Et angrep med stor skadepotensial

Bombepakken var adressert til «Øst politidistrikt» og ankom politihuset ved 8-tiden onsdag morgen, levert av et bud fra Posten.

– Vi anser dette som et angrep med stort skadepotensial, sa politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt under en direktesendt pressekonferanse på politihuset i Ski torsdag klokken 13.

Hasseldal sier til Aftenposten at det er stor sannsynlighet for at noen hadde mistet livet dersom bomben hadde detonert.

PST er orientert

Politimesteren omtalte eksplosivet som et såkalt IED. Dette er en improvisert bombe.

– Det var en improvisert sprengladning, en reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker, sa Hasseldal.

PST bekrefter torsdag overfor Aftenposten at de er «rutinemessig orientert» om bombefunnet, men de vil ikke si noe utover dette.

Ansvar for sikring av boligene

Så langt har PST ikke funnet noen sammenheng mellom bomben til politiet på Ski og sjikanen som ble malt på bil og vegg hjemme hos justisminister Tor Mikkel Wara.

– Vi ønsker ikke si noe om hvilke sikkerhetstilbak som er knyttet til den enkeltes bolig, men her gjøres det forløpende vurderinger ut fra trusler, løpende hets og sjikane, sier Hugubakken.

PST har ansvaret for objektsikring av boligene til myndighetspersoner i Norge. Med dette menes medlemmer av kongehuset, høyesterett, Stortinget og Regjeringen.

– PST kommer med råd om hva som bør gjøres ut i fra trusselbilde, og så iverksettes tiltakene i samarbeid med det lokale politi. Vi gjennomfører også en sikkerhetssamtale med alle som går ut av eller inn i en regjering, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.