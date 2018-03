Høyre-politikere ber Listhaug beklage terror-utspill

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre krevde lørdag at statsminister Erna Solberg (H) tar stilling til Listhaug Facebook-utspill.

– Enten står Erna Solberg bak Listhaugs utspill. Eller så synes hun det er greit med en privatpraktiserende justisminister. Begge deler er uakseptabelt, skriver partilederen.

Støre om Listhaugs terror-melding: – Trist og opprørende

Facebook-innlegg

Listhaug delte et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dette var en motreaksjon på at stortingsflertallet torsdag sa nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre! Posted by Sylvi Listhaug on Thursday, March 8, 2018

Mens politikere fra flere partier kritiserer Listhaug, avviser Solberg anmodningen fra Støre om å irettesette henne.

Samtidig har flere andre Høyre-politikere vist sin misnøye med Listhaug-utspillet ved å skrive «Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages».

Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages. — Henrik Asheim (@Henrikasheim) March 10, 2018

Reaksjon fra Høyre

Både Tina Bru, leder i Høyres kvinneforum, tidligere kunnskapsminister Henrik Asheim og stortingspolitiker Stefan Heggelund har tatt i bruk disse ordene, ifølge Bergens Tidende.

KrF-leder Knut Arild Hareide er blant dem som har skrevet «takk» til Høyre-politikerne på sosiale medier lørdag kveld. Han sier til avisen at det Listhaug har gjort, forsøpler hele den politiske debatten.

– Min første reaksjon da jeg så denne statusen var: er dette falskt? Er det en hacking på gang? Jeg har såpass forventninger til landets justisminister at hun forstår rollen sin som statsråd.

Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages. — Tina Bru (@HoyreTina) March 10, 2018

Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages. — Stefan Heggelund (@Stefanheggelund) March 10, 2018

Kritikk fra Skei Grande

Mange har etterlyst kommentar fra Listhaugs statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i forbindelse med saken. Han skriver i en melding på Twitter at han henviser til partileder og kulturminister Trine Skei Grande, som svarer på vegne av Venstre.

På Facebook skriver Skei Grande at Listhaugs kritikk mot Ap er «totalt urimelig», og at dette ikke er måten «å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på».

«Vi er alle for å bekjempe terror, men alle må tenke gjennom hvilke ord og bilder vi bruker i det offentlige ordskifte. Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med», skriver Skei Grande.

Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort... Posted by Trine Skei Grande on Saturday, March 10, 2018

Også Abid Raja (V) er kritisk til utspillet fra justisministeren:

Å tie er å akseptere. @jonasgahrstore har min sympati i denne saken. Det justisministeren hevder om at AP mener terroristenes sikkerhet er viktigere enn nasjonens, er komplett urimelig og usant! Og vi i @venstre stemmer likt med AP, Krf m.fl. - domstolskontroll gir rettsikkerhet! — Abid Q. Raja (@abidraja) March 10, 2018

Overfor VG sier Raja at alle ville vært bedre tjent med tverrpolitisk samhold, fremfor argumentene Listhaug trekker frem.

– Jeg vil gjerne oppfordre statsminister Erna Solberg til å be justisminister Sylvi Listhaug beklage det hun har skrevet, sier Venstre-politikeren til avisen.

Utfordring til Ap

Listhaug forklarer innlegget til NTB som en utfordring til Ap.

– Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt at de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte.